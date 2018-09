L'Atlètic s'estrena avui al camp del Mònaco

La fase de grups de la Lliga de Campions 18/19 aixeca avui el teló. No només al Camp Nou, on el Barça s'estrena rebent un PSV que està en ratxa, sinó també en d'altres estadis. Serà una primera jornada amb alguns partits destacats i en què la resta de representants del futbol espanyol buscaran una victòria per iniciar amb bon peu la seva nova aventura europea. Avui, per exemple, juga l'Atlètic de Madrid. Ho fa al camp del Mònaco, a partir de les 9 de la nit.

Els de Diego Simeone necessiten un bon resultat per oblidar les dues últimes decepcions a la Lliga. Abans de l'aturada, els matalassers van perdre clarament al camp del Celta de Vigo (2-0), mentre que aquest darrer cap de setmana van rescatar un punt a darrera hora contra un bon Eibar (1-1). El tècnic recupera el francès Lucas Hernández, que va ser baixa en el darrer partit; també apareix a la convocatòria el jove Borja Garcés, titular i golejador inesperat en l'última jornada. Per contra, són baixa per lesió Stefan Savic, Santiago Arias, Nikola Kalinic i Vitolo. De la seva banda, el Reial Madrid rep demà el Roma a les 21 hores; el mateix horari en què el València s'enfrontarà a Mestalla amb el Juventus de Cristiano Ronaldo i companyia.

Avui, algun plat fort. Per exemple, el matx que disputaran els altres dos equips del grup del Barça. L'Inter de Milà rep el Tottenham anglès a les 18:55. No serà fins a les nou de la nit que el Liverpool, vigent subcampió continental, es veurà les cares a Anfield amb un dels candidats al títol: el Paris Saint-Germain de Neymar, Cavani i Mbappé.