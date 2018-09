L'expresident del Racing és condemnat per intentar comprar punts al Girona el 2013

Al jutjat penal de Girona es va tancar ahir un dels capítols més estranys i rocambolescos dels darrers anys de la història del Girona. L'expresident del Racing de Santander Ángel Lavín va acceptar una condemna de sis mesos de presó, 2.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per exercir en càrrecs esportius arran de l'intent de compra dels tres punts del partit Racing-Girona de la temporada 2012-13. El club gironí en aquest judici no hi era part implicada i només Joaquim Boadas, Javi Salamero i Kat Gorska hi estaven citats com a testimonis, tot i que al final no van haver de fer-ho. Lavín va reconèixer els fets que l'expresident Boadas havia denunciat per un intent de suborn. Al mes de juliol, un cop acabada la temporada 12-13 i amb el Girona havent vist com se li escapava l'ascens a Primera i el Racing descendit a 2a B, el dirigent càntabre es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb Boadas i la directora general Gorska. L'objectiu era convèncer els directius gironins que signessin un document conforme reconeixien alineació indeguda de Luso i Migue –per haver jugat més de 10 partits amb llicència amateur– en el partit Racing-Girona (0-1) amb data prèvia a la disputa del matx. Boadas, però, va gravar la conversa i va dur el cas a la fiscalia. El Racing va denunciar el Girona, i també el Guadalajara, però les instàncies van ser refusades per Apel·lació i el CSD per considerar que els clubs actuaven de «bona fe». Lavín va admetre ser l'únic responsable i ha exculpat els altres dos encausats, el també expresident racinguista Francisco Pernía i l'agent de jugadors Eugenio Botas, que han quedat lliures de tota responsabilitat. Tots tres es van reunir a Girona al mes de juny amb Boadas i Gorksa per tal que els signessin el document. La negociació incloïa el retorn d'Albert Dorca, aleshores jugador del Racing, al Girona.

«El Girona ni hi guanya ni hi perd res aquí. L'únic que queda clar és que Lavín va mentir quan va dir que havíem estat negociant. Nosaltres sempre vam dir que mai faríem res fora de la llei. S'ha vist que era culpable i l'únic responsable gràcies a la meva denúncia», diu Boadas. L'expresident destaca que la sentència crea un «precedent». «És el primer cop que un president de la Lliga en denuncia un altre per corrupció i demostra que hi havia un mercat de compra i venda de punts i partits», afegia.

Boadas també va denunciar els partits Girona-Xerez del mateix any i Mallorca-Girona, Betis-Sporting i Girona-Lugo del curs 15-16. «Només hi ha pendent el tema del Betis-Sporting, que és a la fiscalia superior de Sevilla no sé en quin estat. Els altres han quedat sense tramitació penal per part de la fiscalia».

En aquest sentit, Boadas va aprofitar la presència de membres de la Lliga al judici per recordar-los que el president Javier Tebas té «un compromís» amb ell perquè presideixi la Comissió Antifrau que va prometre crear el 2014. «He demostrat un compromís fort amb la legalitat i el fair-play. Estàvem en concurs de creditors i necessitàvem diners però no em vaig vendre. La nostra dignitat val molt més que qualsevol compensació econòmica. Espero que creï la comissió i m'hi posi al capdavant. M'ho mereixo», sentenciava.