Angeliño, amb un breu passat a Montilivi, és titular al Camp Nou

El pas d'Angeliño Tasende per Montilivi va ser més aviat breu. Un vist i no vist. Curiós el cas del gallec; un futbolista prometedor quan va aterrar a Girona cedit pel Manchester City. Va fer-ho al mercat d'hivern de la temporada 16/17, a la Segona Divisió. Venia a reforçar la banda esquerra i, tot i els seus 20 anys, havia compartit vestidor amb jugadors com Andrea Pirlo i David Villa a Nova York, en una cessió que li va permetre conèixer el futbol nord-americà. El de Coristanco venia a menjar-se el món. El cas, però, és que les coses no li van sortir com ell volia i esperava. El seu cas no va transcendir, però el cert és que només unes setmanes després d'arribar, va marxar per la porta del darrere. Sense minuts. Alguns entrenaments i poc més. L'últim dia d'aquell gener, va desvincular-se del Girona per acabar la temporada al Mallorca.

Aquell obscur i estrany capítol ja és passat. Ho ha deixat enrere Angeliño, que ara és un dels noms de moda al futbol holandès. Perquè la temporada passada, amb el NAC Breda, va ser escollit com el millor lateral esquerre de l'Eredivisie. I perquè aquest estiu, el PSV va pagar 5 milions d'euros per ell. De moment és titular amb Mark Van Bommel i ahir no va ser una excepció. Amb 21 anys va debutar a la Champions, jugant els 90 minuts contra el Barça.