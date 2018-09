La gestora del Palamós frena les eleccions i demana consell a la Federació

Embolica que fa fort. Continua el joc dels despropòsits al Palamós en un procés electoral que va camí de convertir-se en serial. Dilluns s'hauria d'haver acabat el termini per presentar candidatures a la presidència del degà del futbol català però dos dels tres membres de la junta gestora han decidit paral·litzar el procés. El motiu? L'embolic i els problemes que han tingut per a tenir la informació sobre els socis i «tenir unes eleccions justes, transparents i amb totes les garanties» segons Toni Heras, membre de la gestora. Mentre Heras i el també membre de la gestora, Josep Maria Guzmán deien dilluns que havien rebut «la notificació de dos presidenciables (Joan Pau Pérez i Patxi Otamendi) que volien presentar-se a les eleccions» anunciaven al mateix temps que es veien obligats a demanar assessorament a la Federació Catalana de Futbol. I és que, entremig, Pere Subirana, vocal de la gestora i encarregat de dur el compte de Twitter oficial del Palamós piulava a la xarxa que la candidatura de Pérez era «la única» que s'havia registrat a les oficines.

Heras va explicar dilluns que fins que la FCF no els comuniqui el format oficial que s'ha de fer servir ens aquests casos hauran de deixar «en espera de ser acceptada o no» la candidatura de Pérez. Heras i Guzmán han demanat també assessorament al Consell Superior d'Esports per resoldre el tema.

Mentrestant, el candidat de Junts pel degà Patxi Otamendi va explicar en un comunicat adreçat a la gestora que reconeix la «dificultat a l'hora de treballar de la gestora a causa de la manca d'informació». L'expresident del Girona considera «irregular» la convocatòria d'eleccions i ho argumenta: «El document no convoca formalment les eleccions, simplement anuncia el tancament del termini per presentar candidatures. La convocatòria no defineix el procès a seguir, ni els terminis ni les formes. Es tanca el cens electoral sense que aquest es faci públic per permetre que els socis puguin impugnar o presentar-hi al·legacions. El tancament del cens no ha estat anunciat amb anterioritat als socis i això ha provocat que molts socis de l'any passat no hagin pogut retirar-lo i així poder exercir el seu dret a vot». Otamendi considera que es crea un greuge comparatiu al permetre retirar els carnets amb un termini ampliat només als socis per sota del número 50. Otamendi demana que «un cop aclarit el procediment amb la Federació es convoquin formalment les eleccions amb les garanties necessàries que mereixen els nostres socis».