Els millors triatletes mundials competiran a Banyoles el setembre de l'any que ve

Banyoles serà la seu d'una de les proves de la Copa del món de triatló del 2019, que se celebrarà a la capital del Pla de l'Estany el 7 i 8 de setembre de l'any vinent. Serà el 9è any consecutiu que Banyoles acollirà una prova de triatló internacional. Aquell mateix cap de setmana se celebrarà una prova de la Copa del món de triatló paralímpica.

La Federació internacional de triatló, en una reunió a Austràlia, ha aprovat i fet públic el calendari de les proves de la Copa del món de triatló del 2019. En aquest llistat, i entre grans ciutats, Banyoles també hi serà present, essent una de les dues proves que es disputaran a l'Estat espanyol conjuntament amb la de Madrid. L'any 2012 ja es va celebrar una prova de la Copa del món de triatló a Banyoles.

Cal destacar que el setembre del 2019 serà a menys d'un any dels Jocs Olímpics de Tòquio, i les Copes del món són classificatòries i per tant està gairebé garantit que hi haurà els millors triatletes del món a la prova banyolina (75 per la categoria masculina i 75 per la categoria femenina). En aquesta línia la prova de la Copa del món de triatló paralímpica també serà classificatori pels Jocs Paralímpics de Tòquio.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat que "volíem una competició d'alt nivell esportiu un any més a Banyoles, serà una Copa del món de triatló amb el suport de les federacions i sobretot el suport del triatletes, que se senten bé i a gust competint a la nostra ciutat".