Recta final a la instal·lació de gespa artificial al camp annex del Peralada

Les obres per tenir a punt el camp annex al Municipal de Peralada continuen a molt bon ritme i ja són a la recta final. Ahir mateix, els operaris ja estaven col·locant els panots de gespa artificial. Les obres van començar a principis de juliol per tal de substituir la gespa natural, força malmesa, per una altra d'artificial. Al març passat, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Peralada va acordar aprovar inicialment el projecte de reforma del complex amb un pressupost per contracte de 299.955 euros. En aquest terreny de joc hi solen disputar els seus partits els equips del planter del conjunt alt-empordanès.