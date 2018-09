El Reial Madrid torna a la seva competició favorita rebent el Roma al Bernabéu

Campió per tres anys consecutius, el Reial Madrid torna avui a la seva competició consecutiva, la Lliga de Campions. Ho farà rebent el Roma (21.00 hores), complint 845 dies seguits com a vigent guanyador i 1.226 dies sense caure eliminat; l'última vegada va ser un ja llunyà 13 de maig de 2015 davant el Juventus en semifinals. Els blancs, que tot just el dissabte van cedir els seus primers punts a la Lliga (1-1 a Bilbao), s'enfronten a un «gran rival», com el definia el tècnic Julen Lopetegui. «Ens exigirà moltíssim. És un conjunt ambiciós i agressiu, tracta molt bé la pilota i ho ha demostrat. La temporada passada va deixar fora el Barça i va quedar-se a un pas de la final», afegia. Els italians tindran una baixa important, la de Javier Pastore, fitxat aquest estiu del París Saint-Germain



Test dur per al València

De la seva banda, Mestalla torna a respirar futbol europeu amb un partit d'alçada, el que disputaran aquesta nit (21.00 hores) el València i el Juventus. Un matx que suposarà el retorn de Cristiano Ronaldo a Espanya després de la seva sortida del Reial Madrid. El conjunt local tindrà una baixa important com serà la del migcampista Geoffrey Kondogbia, que va patir un esquinç en l'última jornada. El tècnic, Marcelino García Toral, tampoc podrà comptar amb el defensa Ezequiel Garay per uns problemes al genoll ni amb el mig Francis Coquelin, que tot i estar recuperat fa sis mesos que no juga per culpa d'una lesió.