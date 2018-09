Sortegem deu inscripcions per a la Cursa de la Dona de Girona

El pròxim 7 d'octubre Girona viurà la cinquena edició de la Cursa de la Dona, la cursa atlètica més multitudinària de la ciutat. Diari de Girona, com a mitjà oficial de la cursa, ofereix a les seves lectores deu inscripcions gratuïtes a aquesta cursa popular. Primer de tot cal que estiguin registrades a la web de Diari de Girona i si no ho estan ho poden fer clicant aquí. Un cop navegueu com a usuàries registrades, al final d'aquesta notícia trobareu el botó "Participar al sorteig". Teniu temps fins al 25 de setembre. El dia 26 farem el sorteig entre totes les participants i anunciarem les guanyadores.