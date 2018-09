Valverde: «Messi és una benedicció per a qui el té»

Ernesto Valverde, tècnic del Barça, no només va elogiar Messi, sinó que també va aplaudir la «important» victòria contra un PSV «ordenat» que va posar les coses difícils al seu equip. «Ens ha costat fer el primer gol; no hem estat tranquils fins el 2-0», declarava. Va parlar d'una «falta magistral» en el primer dels tres gols que va anotar Messi. «El que fa ell és normal per a nosaltres, perquè ho veiem sempre. És capaç de convertir en rutinàries coses que són extraordinàries». Va anar més enllà. «És una benedicció per a qui el té i una maledicció per a qui no el té. No es cansa de fer hat-tricks. És un futbolista únic en tota la història», va etzibar.