El Juventus guanya a València i Cristiano Ronaldo és expulsat

Molts al·licients tenia el partit que anit protagonitzaven a Mestalla València i Juventus. Un, el retorn del conjunt local a la Lliga de Campions després d'uns quants anys sense ser-hi. L'altre, el de veure Cristiano Ronaldo debutant amb el conjunt italià a la màxima competició continental. El matx no va defraudar i el portuguès va ser un dels protagonistes. Només va durar mitja hora al terreny de joc, abans de ser expulsat amb vermella directa. El col·legiat va entendre que havia agredit el cenral Murillo i no s'ho va pensar dues vegades. El jugador va abandonar el camp plorant. Sense ell al terreny de joc, va ser Pjanic l'encarregat d'agafar la responsabilitat en els dos penals que va tenir al seu favor el Juventus, que s'acabaria imposant per 0-2.