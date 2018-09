El Reial Madrid inicia amb bon peu la defensa del títol

Encara queden mesos per saber si, un any més, el Reial Madrid tornarà no només a superar-se, sinó també a deixar bocabadat tothom amb una nova Lliga de Campions a la butxaca. Seria la quarta consecutiva, després de les tres que ha col·leccionat en els mateixos anys. De moment, anit va iniciar la defensa d'un títol que ha fet seu des del 2015. I ho va fer amb bon peu, superant sense massa dificultats el Roma, un equip que va convertir-se en el botxí del Barcelona en la passada edició remuntant, de manera sorprenent, un 4-1 als quarts de final del torneig. Els gols d'Isco, Bale i Mariano van traduir-se en el 3-0 final, un resultat que, acompanyat del 2-2 que van signar el Viktoria Plzen i el CSKA rus, deixen als blancs com a líders en solitari un cop finiquitada la primera jornada de la fase de grups.

Gols i bon joc



Sense Cristiano Ronaldo per primer cop en nou anys i amb Keylor Navas sota pals, deixant Courtois a la banqueta, el Reial Madrid va funcionar com un equip. Va ser millor que el Roma. Molt millor. I va traduir la seva superioritat en ocasions; Olsen, el porter, va evitar una golejada més àmplia però no va poder fer res per aturar l'excel·lent llançament de falta d'Isco, que va desnivellar la balança en el darrer sospir de la primera meitat. Abans, els de Lopetegui van tenir incomptables ocasions per avançar-se. Un xut de Bale amb l'esquerra, un parell d'aproximacions d'Isco, dos xuts llunyans de Kross o fins i tot Carvajal, de cap. Sempre apareixia el porter. No pas en l'1-0, resultat amb el qual s'arribaria al descans. Tant o més entonat va estar el Reial Madrid durant el segon acte.

Sí, Keylor va haver d'aparèixer en rematades d'Under, Kolavor i Dzeko, però el cert és que els locals van presentar arguments suficients com per acabar golejat. I ho van fer. Bale, després d'estavellar una pilota a la fusta, va fer el 2-0 culminant un bon contracop. No va reaccionar el Roma, desorientat durant els 90 minuts, i Mariano va sentenciar al final.