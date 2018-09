El Barça-Baskonia obre la Supercopa

Santiago de Compostel·la acull avui i demà la Supercopa ACB, el tret de sortida d'una nova temporada a la màxima categoria del bàsquet masculí a Espanya. Avui es juguen les semifinals (Barça-Baskonia, 19.00; Obradoiro-Reial Madrid, 21.30) i demà serà el torn del concurs de triples (18.15) i la final (19.15). Els partits es podran veure pel nou canal d'esports de Movistar+, #Vamos.

L'entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, va admetre ahir que el seu equip encara no està al 100%, especialment en els automatismes defensius, per afrontar la semifinal contra el Kirolbet Baskonia.

En la compareixença prèvia a la competició, el preparador serbi va insistir que les sis noves incorporacions encara han d'adaptar-se al que significa jugar en un club com el Barcelona. «Hem entrenat molt des del 25 d'agost però encara no estem perfectes, com és normal. Ens preparem per a una temporada molt llarga, en què es juguen 30 partits d'Eurolliga i 34 d'ACB, a més d'altres partits», va recordar. Pesic va explicar que durant la pretemporada ha intentat «millorar la situació física i tàctica» dels jugadors, fent especial èmfasi en la defensa. «No estem perfectes, però els altres equips que juguen la Supercopa tampoc ho estan. Cal millorar molt en defensa i en rebots per jugar de manera completa».