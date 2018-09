«Si hi ha 1.500 seguidors al camp, l'Olot és imparable»

L'Olot està invicte a la Lliga després dels empats contra el Cornellà (1-1) i l'Atlètic Llevant (2-2) a casa i les victòries contra el Peralada (0-1) i el Conquense (0-1). Diumenge, a les 5 de la tarda, els de Garrido tindran l'oportunitat de seguir amb aquesta bona dinàmica davant el València Mestalla, i Garrido va voler fer, una vegada més, una crida a l'afició. «És una oportunitat per emplenar el camp i aconseguir la segona victòria consecutiva. Si ets de l'Olot, has de venir, no hi ha excuses. Si hi ha 1.500 espectadors al camp animant-nos, no ens pararà ningú», va dir ahir.

També es van afegir a la crida els capitans Héctor Simón, Xavi Ginard i José Martinez, que van fer un acte conjunt per animar els seguidors a fer-se socis. «Ara és el millor moment», asseguren. Héctor Simón es mostra optimista i il·lusionat amb el bon inici de temporada de l'equip i, malgrat insistir en el fet que s'ha de tocar de peus a terra, assegura que aquest any l'equip i l'afició gaudiran molt: «És especial jugar a Olot, la gent ho viu molt i és increïble tenir més de 1.000 socis. Ens agradaria veure encara més gent a la graderia i entre tots fer pinya, perquè crec que aquesta temporada gaudirem més que mai».

Un altre líder del vestuari, com és José Martinez, va voler convidar els olotins a fer-se socis del club i a acudir en massa a l'estadi per formar un binomi perfecte amb l'equip. «Mai havíem començat tan bé la lliga. Des que jo sóc a aquest equip, sempre hem arrencat amb molts dubtes i mals resultats la competició. Hem de sumar entre tots. Volem enganxar la gent perquè es facin socis, treballar per continuar aquesta bona dinàmica i salvar-nos com més aviat millor per poder gaudir encara més de la categoria», valorava el lateral. Xavi Ginard, per la seva banda, va afegir que «els aficionats són una part important de la nostra bona dinàmica, i l'ambient d'aquest camp quan som més de 1.500 persones és increïble i ens ajuda molt».

Precisament aquesta nova crida a l'afició arriba després que l'Olot hagi superat el seu rècord de socis (ara en té 1.331), però en un inici de curs en què no ha guanyat encara a casa. Raúl Garrido no es va mostrar gaire preocupat per aquest fet, perquè creu que malgrat no endur-se els tres punts davant el Cornellà i l'Atlètic Llevant, l'equip va merèixer la victòria: «No m'agrada parlar de justícia en el futbol però, si fem un balanç general dels dos partits que hem jugat a casa, queda clar que hem merescut guanyar-los tots dos. El resultat no em preocupa perquè les sensacions són molt bones», deia el preparador a les portes de rebre diumenge el filial del València.