El jove central veneçolà Nahuel Ferraresi arriba avui per jugar amb el Peralada

El jugador veneçolà Nahuel Ferraresi va agafar ahir a la nit un vol cap a Barcelona després d'obtenir el visat de residència i treball, i aquest migdia s'incorporarà a la disciplina del Peralada. Arriba com a cedit pel Torque d'Uruguai, un altre dels clubs aixoplugats pel City Football Group, com el Girona.

Ferraresi és un jove central de només 19 anys que va ser subcampió mundial amb la selecció veneçolana sub-20 el 2017 i va ser convocat amb l'absoluta pels dos darrers amistosos jugats als Estats Units tot just fa set dies.

Per altra banda, l'equip de Chicho continua preparant la visita de l'Atlètic Balears aquest diumenge al Municipal. El partit es jugarà a les 12 del migdia. Els empordanesos, que encara no han guanyat aquesta temporada, tenen una bona ocasió per sumar els tres punts.