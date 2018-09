L'Osca-R. Societat inicia aquesta nit en obert la cinquena jornada de Primera

L'Osca i la Reial Societat seran els encarregats aquesta nit (21.00, Gol) d'obrir la cinquena jornada de LaLiga Santander amb un duel entre dos equips empatats a punts en la classificació i amb el conjunt d'Osca intentant treure partit a la seva segona jornada consecutiva a l'Alcoraz.

La passada jornada no va ser gens productiva ni per als aragonesos ni per als bascos, dos equips que, curiosament, per les respectives obres als seus estadis, havien jugat els seus tres primers partits de lliga com a visitants, i també coincideixen en no guanyar des dels seus respectius debuts. Així, l'Osca va poder jugar el seu primer partit a Primera a casa, on esperava confirmar el seu prometedor inici, tot i la golejada al Camp Nou (8-2), però va caure davant un rival directe com el Rayo Vallecano (0-1 ), mentre que la Reial va estrenar la reforma d'Anoeta caient amb el Barça (1-2).