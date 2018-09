L'Uni i el Girona CH tanquen un acord de col·laboració

Amb un patrocinador comú, l'empresa gironina Citylift, l'Uni i el Girona d'hoquei, que té els equips sèniors competint a l'OK Lliga masculina i la femenina, varen anunciar ahir un acord de col·laboració perquè els abonats del dos clubs tinguin importants descomptes per fer-se de l'altre. El preu de l'abonament general del Citylift Girona CH és de 75 euros i els abonats de l'Spar Citylift Giorona que vulguin sumar-s'hi ho podran fer per 25. D'altra banda, els abonats del club d'hoquei podran abonar-se també a l'Spar Citylift Girona per 30 i veure així tots el partis, tant de Lliga Femenina com d'Eurocup al pavelló de Fontaju. L'Spar Citylift Girona també té un acord semblant amb el Bàsquet Girona, que competeix a LEB Plata masculina.