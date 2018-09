Queralt Casas i Marta Xargay entren a la llista final per al Mundial

Les gironines Marta Xargay i Queralt Casas van entrar ahir a la convocatòria definitiva de la selecció espanyola femenina de bàsquet per al Mundial, que arrenca demà a Tenerife. A l'equip de Lucas Mondelo també hi haurà les jugadores de l'Spar Citylift Girona Laia Palau i Bea Sánchez, mentre que dues exjugadores de l'Uni, María Conde i Leo Rodríguez, van ser les dues últimes descartades pel seleccionador Lucas Mondelo. Espanya surt com una de les favorites al títol. D'aquesta manera, l'equip queda compost per Laia Palau, Sílvia Domínguez, Cristina Ouviña, Anna Cruz, Queralt Casas, Alba Torrens, Marta Xargay, Belén Arrojo, Astou Ndour, Laura Nicholls, Laura Gil i Bea Sánchez. Espanya obrirà el Mundial demà a les 9 del vespre (hora catalana) contra Japó, i l'endemà s'enfrontarà a Puerto Rico, a la mateixa hora. Bèlgica, el proper dimarts, serà el darrer rival de la primera fase. Els partits es podran veure per Teledeporte. Queralt Casas jugarà aquesta temporada al Flammes Carolo de França després del seu pas pel Landes, mentre que Marta Xargay ha canviat el Praga pel Dynamo Kursk, que entrena el seleccionador espanyol Lucas Mondelo. Al seu costat, a la selecció, hi tindran lloc la veterana base Laia Palau, que aquest any jugarà a Girona, i també Bea Sánchez, expivot del Ferrol, que ha arribat aquest estiu a Fontajau per reforçar l'Uni.

Estats Units torna a aclaparar amb l'acumulació de talent que exhibeix en la seva plantilla, on les veteranes Sue Bird (37 anys) i Diana Taurasi (36) -ambdues tetracampiones olímpiques- lideren un grup que també compta amb l'enorme talent de Breanna Stwart, Brittney Griner o Elena Delle Donne. Els EUA i França es perfilen com les grans rivals d'Espanya en la lluita pel títol.