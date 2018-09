Surís: «Som poques, però estem treballant molt bé»

D'aquí a poc més de dues setmanes, el diumenge 7 d'octubre, l'Spar Citylift Girona es jugarà el primer títol de la temporada. La final de la Lliga Catalana a Fontajau marcarà l'inici real, i alt ritme del curs, perquè el dijous següent hi haurà la Supercopa a Salamanca i, el cap de setmana, la primera jornada de lliga. I tot plegat després d'una pretemporada atípica en què, per exemple, ahir al vespre l'equip gironí va jugar el seu primer partit de pretemporada contra un GEiEG amb jugadores que en un quart eren rivals i en el següent feien la rotació de les cinc úniques professionals amb què compta Surís. «Sabíem que la pretemporada seria atípica, però estem contents perquè som poques però estem treballant molt bé i amb una bona ajuda tant de les jugadores del vinculat de Copa Catalunya com del júnior», explica el tècnic gironí, que ahir al vespre va veure com el seu equip, l'Spar Citylift Girona, derrotava el GEiEG per 67-27 amb la particularitat que jugadores com Aina Martín, Laia Moya, Belén González i Júlia Soler van jugar minuts amb els dos equips.

Surís va començar el partit amb les seves cinc professionals: Núria Martínez, Buch, Oma, Colhado i Reisingerova. Al final del primer quart, l'Uni guanyava 18-2 i, curiosament, l'únic bàsquet l'havia fet Carla Jou, que treballa al departament administratiu de l'Spar Citylift Girona.

Al segon quart, Aina Martín, que havia començat el partit amb el GEiEG, va fer dos triples. Però llavors ja estava jugant amb l'Uni. Mentre que Nadia Colhado, 20 dels 67 punts de l'equip de Lliga Femenina, resultava imparable per a les joves jugadores interiors del GEiEG que, de fet, molts dies s'entrenen amb ella... Tot plegat, poc més que un partit d'entrenament amb marcador i estadística a l'espera que Èric Surís vagi incorporant més jugadores i la pretemporada avanci.