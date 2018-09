Citylift Girona i Lloret obren avui una OK Lliga en què baixaran quatre equips

La nova temporada de l'OK Lliga comença avui amb els dos representants gironins, Citylift Girona i Lloret Vila Esportiva, amb novetats en les plantilles i, almenys sobre el paper, dos objectius diferents. Els gironins mantenen gran part del bloc, perden David Gelmà (Follonica) però incorporen Enric Torner (Forte dei Marmi), amb l'ambició d'aspirar a jugar la Copa i classificar-se un altre cop per anar a Europa; mentre que els selvatans hauran de gestionar l'etapa post Manolo Barceló (el veterà entrenador dirigirà ara el Trissino italià) en una temporada on hi haurà quatre descensos. Només pujaran dos equips des de la nova OK Lliga plata i, per tant, la temporada 2019/2020 la màxima competició de l'hoquei patins estatal passarà de 16 a equips a 14. El Citylift Girona juga aquest vespre a la pista del Caldes (20.00) i el Lloret rep el Calafell (20.15).

En una OK Lliga on, amb el permís del Reus, Barça i Liceo, continuen sent els grans favorits a tot, el Citylift Girona intentarà brillar en el grup d'equips que, un cop allunyats de les quatre places de descens, volen mirar cap a la Copa i a Europa. Ramon Benito continua a la banqueta d'un equip que ha perdut David Gelmà, però que ha recuperat per a l'OK Lliga Enric Torner, després de cinc anys jugant a Itàlia amb el Forte dei Marmi, i Marc Gómez, que torna a Girona després que el defensa també jugués la passada temporada a l'hoquei italà, Scandiano.

Més canvis ha patit el Lloret Vila Esportiva, amb la marxa cap a Itàlia del tècnic Manolo Barceló (Trissino) i de Marc Grau al Noia. Josep Codina aterra a la banqueta del Lloret per dirigir un equip que s'ha reforçat amb Moi Aguirre (Tordera), Joan Gelmà (Girona) i amb el francès Le Berre (Merignac).