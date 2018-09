Un combatiu Espanyol cau per la mínima al Bernabéu

El Reial Madrid ha vençut aquest dissabte a casa a un combatiu RCD Espanyol per 1-0, gràcies al solitari gol de Marco Asensio, en partit corresponent a la cinquena jornada de LaLiga Santander, situant-se provisionalment com a nou líder.

A l'espera del que faci el FC Barcelona aquest diumenge (20.45 hores) davant el Girona FC, els blancs es situen al capdavant de la taula classificatòria amb 13 punts, davant els 12 dels culés. Per la seva banda, l'Espanyol es queda a 7 punts.

Malgrat el domini local, el primer en avisar va ser l'Espanyol, amb un tret de l'argentí Pablo Piatti al quart d'hora d'hora. Les internades d'Odriozola per la seva banda no creaven perill i fins i tot l'Espanyol va desaprofitar una clara oportunitat d'avançar-se en el marcador a càrrec d'Hernán Pérez.

El gol va arribar en una jugada per la banda dreta, Luka Modric va trobar la seva particular forma per fer-se un petit forat i xutar des de lluny; la pilota va ensopegar en el turmell d'un defensa blanquiblau i va acabar sota domini d'Asensio a l'esquerra del camp.

El conjunt espanyolista va trigar a trobar la fórmula per fer mal després del descans, augmentant-se el control madridista. Isco, en el 48', va caminar prop del gol gràcies a un xut creuat.

Però al Madrid de sobte se li va ennuegar l'atac, més enllà d'alguna jugada del propi Isco. No va matar el partit i Lopetegui va introduir a Mariano Díaz, en substitució d'un Karim Benzema amb ganes però poc encertat.

Tan preocupat estava Lopetegui pels seus davanters que no s'esperava la fallada del seu central baluard. El capità no va mesurar bé en un control mentre tancava files i l'ariet blanquiblau li va robar la pilota, per ipso facto executar aquesta vaselina que va superar a Courtois, però que es va estavellar en el travesser.

Leo Baptistao i Víctor Sánchez van aixecar l'ànim en atac dels visitants amb la seva entrada. L'equip de Rubi va començar llavors a tocar més la pilota, però anava a contrarellotge i només a pilota parada va donar algun ensurt a Courtois. L'Espanyol va separar línies i el Madrid va poder matar a camp obert en un contraatac finalitzat per Marcos Llorente; la seva rematada, forta encara que a mitja alçada, va acabar en els guants de Diego López. Aquesta va ser la darrera jugada del xoc.

Fitxa tècnica



Reial Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Ceballos (Lucas Vázquez, min.62); Isco (M. Llorente, min.78), Asensio i Benzema (Mariano, min.59).

Espanyol: Diego López; Javi López, Naldo, Dídac Vilà, Marc Hermoso; Hernán Pérez (Sergio García, min.69), Granero, Roca, Piatti (Víctor Sánchez, min.54); Sergi Darder (Baptistao, min.54) i Borja Iglesias.

Gol: 1-0, min. 41, Asensio.

Àrbitre: Mateu Lahoz (C. Valencià). Amonestació a Nacho (min. 6) i Casemiro (min. 77) en el Reial Madrid, i a Roca (min. 26) i Javi López (min. 45) per l'Espanyol.

Estadi: Santiago Bernabéu, 67.658 espectadors.