Girona Club d'hoquei, degà dels equips espanyols

Per tercer any consecutiu, el Citylift Girona Club d'Hoquei forma part de l'OK Lliga, la màxima categoria de l'hoquei espanyol, que comença el pròxim 22 de setembre.

Es tracta d'un club històric, del qual pocs afeccionats saben que és el degà dels clubs d'hoquei sobre patins a Espanya.

Els orígens del club gironí es remonten a 1935. La Guerra Civil frustra els primers partits oficials i, finalitzada la contesa, es reorganitza de nou per quedar inscrit als organismes oficials l'octubre de 1940.

La seva condició de club degà de l'hoquei patins a Espanya queda acreditada, entre d'altres, per un conjunt de cròniques esportives als diaris de la ciutat, documents escrits dels organismes federatius i el mateix testimoni d'algun d'aquells pioners en l'esport a la ciutat.

D'aquells històrics, Turó HC, Luna HC, Sardanyola HC, Patin Club, Unión Universitaria, Agrupación Deportiva Gerundense-Girona CH, RCD Espanyol, Club Patria, tan sols queda el club del Vallès i la secció d'hoquei de l'RCD Espanyol, que recenment ha reprès les seves activitats.

El 1943 el títol de degà de l'hoquei patins espanyol l'ostentava el « Club Unión Universitaria» ( Los Sitios de Gerona, 1943-05-21). A partir de 1955, les cròniques esportives de la premsa gironina afirmen que era el Girona CH qui ostentava aquest títol.

Una de les cròniques més rellevants és la publicada a Los Sitios, del 24 de març de 1966, amb motiu del 25è aniversari del club.

« En las bodas de plata del Gerona CH», « Historia del deporte del hockey sobre patines, a través del CLUB DECANO DE ESPAÑA: el Gerona CH»,

« Es innegable que el Gerona CH es el club primero reconocido oficialmente en España y, por si alguien pone en duda tal dato, la propia Federación puede atestiguarlo como lo hizo en su día otorgando ese título de decano que se exhibe en la secretaría y se conserva con el legítimo orgullo que ello representa?».

Aquest reconeixement el tenien clar dins el Club, i així ho va fer saber el president d'aquella època Sr. Amadeo Agustí Soler (1960 – 1966) durant els actes de celebració del 25è aniversari. En tota la documentació escrita amb motiu dels actes de celebració s'anomena el Girona CH com a « CLUB DECANO DE ESPAÑA».

També ho tenien clar les institucions de la ciutat. El mateix any, el 1966, la Diputació de Girona atorga al Girona CH la seva segona Medalla al Mèrit Esportiu anomenant-lo el « Club decano de los españoles».

La « Real Federación Española de Patinaje», amb seu a Barcelona, no ho pot acreditar. Tal com s'ha pogut confirmar, només disposa d'informació dels últims 15 anys. La institució ha canviat de seu fins a cinc vegades en els últims quaranta anys i ha perdut documentació en cada trasllat. Per tant, resulta del tot impossible confirmar que la Federació va concedir al Girona CH el títol de degà de què parlaven les cròniques dels diaris de l'època.

Tot i la falta de documentació per part de la Federació, el que sí s'ha trobat són documents oficials de l'època a l'arxiu personal de l'expresident Sr. Amadeo Agustí Soler. Existeix una carta del 25 de març de 1966 signada per Francisco Platón, president de la Federació, en la qual aquest es disculpa per no poder assistir als actes commemoratius del 25è aniversari del Girona CH i on reconeix el deganat que exhibeix el club gironí.

« Con mi más cordial saludo a sus colaboradores, a los jugadores y a todos los socios de ese club decano, reciba, señor presidente, la certeza de mi más distinguida consideración y afecto. Firmado: Francisco Platón».

També un telegrama del president de la « Federación Internacional de Patinaje» (FIRS), Sr. Oliveras, al president del Girona CH, felicitant-lo per l'aniversari i reconeixent el deganat que ostentava el club.

« Imposibilitado asistir actos bodas plata deseo ese magnífico club decano mayores existos por venir Stop = Oliveras Presidente FIRS»

Ambdós documents confirmen que tant la FEP com la FIRS reconeixien que el Girona CH gaudia del títol de degà dels clubs d'hoquei patins espanyols.

La conclusió és clara. El reconeixement dels organismes federatius, juntament amb d'altres documents i testimonis, ens porta a poder afirmar que, efectivament, el Girona CH és, en el moment present, el degà dels clubs d'hoquei patins espanyols.

Un desig, que el Girona CH torni a ostentar públicament el títol de degà dels equips d'hoquei patins a l'estat espanyol, mostrant amb orgull la seva història.