Guanyar a domicili també entra als plans del Bordils

Un 35-25 contra el Santoña per començar i lideratge anecdòtic per al Bordils, que encara una nova temporada a la Divisió d'Honor Plata amb l'objectiu de mantenir la categoria sense patir. Els de Sergi Catarain, amb la primera victòria al sarró, afronten aquest cap de setmana el primer desplaçament del curs. El rival, un Conservas Alsur Antequera que té moltes expectatives dipositades en aquest any i que s'ha reforçat a consciència (Mario Dorado del Montequinto, José Antonio Jiménez de l'Alcobendas i Daniel Tolmos del Cisne), va debutar amb una dura derrota a la pista del Palma del Río (28-20). El matx es jugarà al pavelló municipal Fernando Argüelles a partir de les 6 de la tarda, i el Bordils hi buscarà la seva segona victòria consecutiva. Haurà de fer front, això sí, a unes quantes baixes. Catarain no podrà comptar amb Gerard Farrarons ni Jairo Montes, tots dos lesionats. Tampoc arriba a temps David Masó, que pateix un pinçament cervical. Marc Combis està descartat per motius laborals.