Shay Murphy: «Juguem per guanyar títols»

Laia Palau és el fitxatge més mediàtic de l'Spar Citylift Girona, però, en el món del bàsquet femení el nom de Shay Murphy també és dels que es fan respectar. I molt. Anotadora compulsiva, l'experimentada aler nord-americana serà l'encarregada d'aportar punts en un joc exterior de l'Spar Citylift Girona sobre de jugadores de talent per alimentar-la de pilotes: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch. Amb el castellà que manté del seu pas per Sóller, València (on va ser campiona d'Europa amb Palau) i Salamanca, Shay Murphy va deixar que, als seus 33 anys, manté l'ambició intacta. «Amb l'equip que tenim és clar que podem guanyar títols; la copa, la lliga i per què no l'Eurocup; per això juguem, per guanyar títols», va dir Murphy que, amb una predisposició amb els idiomes poc habitual entre les nord-americanes, no descarta aviat atrevir-se a parlar en català.

Les oficines d'Infoself Group a Salt, un dels patrocinadors del club, va ser l'escenari de la presentació de Murphy i Xavi Fernández, director general de l'Uni, ho va aprofitar per relacionar el suport econòmic del teixit empresarial gironí amb «el pas endavant que suposen fitxatges com el de la Shay». Amb molta experiència a Europa (Espanya, Rússia, França, Turquia...) i a la WNBA, Shay Murphy és una d'aquelles jugadores que, fins fa ben poc, estàvem fora de l'abast del club gironí.

«Sempre havia tingut ganes de jugar amb Núria Martínez, de fer-ho una altra vegada amb Laia Palau, Rosó Buch em sembla una molt bona jugadora i hi tinc relació fora de la pista... Tenim molt bon equip. Estic feliç de tornar a la Lliga espanyola, recordo que quan venia a jugar a Girona sempre era molt complicat de guanyar i crec que ara era el moment de venir aquí on crec que, com a equip, podem fer alguna cosa especial», va explicar ahir Shay Murphy, que després d'un bon any a Turquia, feia gairebé 20 punts per partit amb el Samsun Canyk, tenia bones propostes d'arreu d'Europa. L'Uni es va avançar i va tancar el seu fitxatge molt aviat. Fins a principi d'estiu, Murphy tenia una clàusula per trencar l'acord si alguna gran oferta de Turquia o Rússia la feia canviar d'opinió. No va passar i ahir, un dia abans del que se l'esperava, ja era a Girona disposada a ajudar en tot el que Èric Surís li demani.

«Soc vella, però tinc molta experiència i tinc la mentalitat per ajudar l'equip en el que faci falta. Si puc fer punts, els faré; però si es necessiten rebots, defensa, que corri... També ho faré, vinc a ajudar l'equip amb la meva energia, però també amb la meva humilitat». Demà, Shay Murphy s'estrenarà amb l'Uni en l'amistós contra el Barça CBS a Vilobí d'Onyar (18.00), on encara no hi serà Keisha Hampton.