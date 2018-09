L'Espanyol visita el Bernabéu amb la important baixa de David López

El Reial Madrid rep amb rotacions i esperonat per la gran imatge deixada contra el Roma en el debut en Lliga de Campions un Espanyol instal·lat en la seva millor versió, en un notable inici de curs que desafia els seus mals números després de 22 anys sense guanyar al Bernabéu. Al bàndol blanc, jugadors fitxats aquest estiu, com Álvaro Odriozola i Mariano, es perfilen titulars, mentre que, a més de Dani Carvajal, de baixa per molèsties, podrien tenir descans d'inici Marcelo i Toni Kroos. Per a l'Espanyol, la mala notícia per a Rubi és la baixa del central David López. El futbolista no s'ha pogut recuperar a temps de les seves molèsties. El matx començarà a les 20.45 hores (beIN La Liga).