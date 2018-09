Lorenzo supera Dovizioso i Márquez en la baralla per la 'pole' del GP d'Aragó

Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) va sentenciar la seva tercera millor classificació consecutiva i la quarta de la temporada en ser el més ràpid en els entrenaments oficials per al Gran Premi d'Aragó de MotoGP que demà, diumenge, es disputa en el circuit de Motorland.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, tercer, no va començar massa bé la fase classificatòria ja que en els últims lliures va patir una forta caiguda, que va danyar la seva moto. L'última volta dels entrenaments es va convertir en un guerra de nervis en la qual el primer beneficiat va ser Andrea Dovizioso, que es va posar líder amb 1:46.895 per desbancar al pilot de Repsol Honda i líder del mundial, i per darrere de tots dos va entrar Jorge Lorenzo, l'únic que va aconseguir rodar en solitari per aconseguir un 1:46.881 que el va confirmar en la millor posició de la formació de sortida, encara que fos només amb catorze mil·lèsimes sobre Dovizioso i 79 respecte a Márquez.

Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) va acabar en la sisena posició, Álvaro Baptista vuitè, Alex Rins novè i Maverick Viñales en l'onzena posició, a gairebé un segon del pilot de Ducati.

Classificació oficial

1. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 1:46.881

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) a 0.014

3. Marc Marquez (ESP/Honda) a 0.079

4. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) a 0.265

5. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) a 0.288

6. Dani Pedrosa (ESP/Honda) a 0.343

7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) a 0.470

8. Alvaro Bautista (ESP/Ducati) a 0.797

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) a 0.856

10. Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) a 0.911

11. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) a 0.929

12. Takaaki Nakagami (JPN/Honda) a 1.403

13. Franco Morbidelli (ITA/Honda)

14. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech 3)

15. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)

...

18. Valentino Rossi (ITA/Yamaha)

Binder domina a Moto2 i Martín a Moto3

El pilot sud-africà Brad Binder (KTM) ha conquistat aquest dissabte la pole, primera de la seva vida en la categoria intermèdia, per a la carrera de Moto2 del Gran Premi d'Aragó, en una primera línia que integrarà al costat de Marcel Schrötter (Kalex) i Jorge Navarro (Kalex), segon i tercer respectivament.

Jorge Martín (Honda) va sumar la seva novena millor classificació d'entrenaments de l'any, i la divuitena de la seva carrera esportiva, en ser el més ràpid en les proves oficials del Gran Premi d'Aragó de Moto3. El gironí Albert Arenas (ESP/KTM), sortirà quinzè després de marcar un registre de 1:58.451