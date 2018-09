Sarrià recorda la medalla d'Encarna Granados

l'exatleta sarrianenca encarna granados havia de ser la protagonista ahir al vespre en la dinovena edició del Critèrium Esportiu de Sarrià de Ter, en el qual l'Ajuntament lliurava uns guardons als esportistes més destacats de la població la temporada passada, ja que havia de rebre la Menció d'Honor en commemoració dels 25 anys de la seva medalla al mundial d'Stuttgart i per la seva trajectòria esportiva, però no va poder acudir a l'acte per un problema de salut. Va recollir el guardó un familiar. El 14 d'agost de 1993, amb 21 anys, Encarna Granados va guanyar el bronze en la prova de 10 quilòmetres. Encara avui és l'única medalla aconseguida per l'atletisme gironí en un campionat del món.