Chicho: «Ens falta el punt d'encert que seguirem buscant contra el Balears»

El Peralada té aquest migdia (12h) una altra oportunitat per traslladar les bones sensacions que mostra sobre el terreny de joc al marcador. I, de retruc, escalar posicions a la classificació. Un aspecte més que necessari, tenint en compte que ara mateix és antepenúltim, amb tres punts. Els de «Chicho» Pèlach reben l'Atlètic Balears amb l'experiència acumulada de les jornades anteriors: tres empats positius davant del Sabadell, el Conquense i el Barça B; i només una derrota per la mínima en el derbi contra l'Olot que va disputar-se excepcionalment a Montilivi.

Durant les quatre jornades anteriors, la bona feina del bloc ha sortit perjudicada per la manca d'efectivitat de cara a la porteria. El gol decisiu es resisteix i no acaba d'arribar. No obstant això, el tècnic es mostra optimista i assegura que l'equip manté la il·lusió intacta: «Estem molt animats i amb ganes de fer un bon partit. Som conscients que ens enfrontem a un rival complicat, que ja ens va ho va posar difícil l'any passat, però intentarem competir com fem sempre i aprofitant les dues derrotes que encadenen». Tot i no haver tastat la victòria encara, Chicho es queda «amb la bona cara de l'equip». «Ens falta el punt d'encert que seguirem buscant avui, però estic tranquil. Ens centrarem a competir bé i amb el nostre joc segur que ben aviat els resultats arribaran sols», afegeix. Per al partit d'avui són baixa Teo Quintero i Èric Montes, que ha entrat en la convocatòria del Girona per al derbi contra el Barça al Camp Nou, juntament amb Pedro Porro.