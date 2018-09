Puntàs històric del Girona al Camp Nou

D'adjectius n'hi ha un munt per descriure el que ha fet aquesta nit el Girona. Suat, patit, treballat, heroïc i històric, per dir-ne uns quants, ha estat l'empat que l'equip d'Eusebio ha esgarrapat del Camp Nou. L'expulsió de Lenglet a la mitja hora de joc, una molt bona defensa i l'olfacte golejador d'Stuani han estat les claus d'un derbi que no fa altra cosa que reforçar els blanc-i-vermells. Tres ja són les jornades que enllacen sense perdre. I dijous, toca rebre el Betis per continuar escalant posicions.

Un abans i un després. Un punt d'inflexió. Això és el que ha significat l'aparició del VAR al Camp Nou. Abans, en la primera mitja hora de joc, no hi ha hagut color. Bé, sí. El blau i el grana. S'ha imposat la lògica, perquè el Barça ha estat l'amo i senyor del matx. Amb la pilota als peus tota l'estona, trenant llargues possessions i arribant amb perill. Fins i tot marcant; un gol, el de Messi, que ha estat just pel que s'estava veient al damunt de la gespa. Al 19, l'argentí, tot sol a l'àrea, ha rebut una bona passada d'Arturo Vidal i ha definit de primeres, posant-la lluny de l'abast de Bounou.

Ja havia avisat l'argentí uns minuts abans, en una acció marca de la casa en què ha deixat enrere uns quants defenses. Ha anat de cantó a cantó de la gran, per acabar xutant creuat. Allà sí que ha aparegut el porter, que ha tret una gran mà. També l'han tingut Dembélé i Suárez, ja amb l'1-0 al marcador, però sense fortuna.

No hi era el Girona. Tret d'un cop de cap de Bernardo només començar, als d'Eusebio ni se'ls ha vist. Corrien darrere de la pilota i eren incapaços d'encadenar tres passades seguides. Quan ho han fet, això sí i prop de la jugada que ho canviaria tot, han fregat l'empat. Els gironins, fins llavors desapareguts, han posat l'ai al cor al Camp Nou al 28. Granell ha rebut al mig del camp, ha avançat metres i ha provat una passada a l'espai. Portu ha entès molt bé les intencions del seu company, ha rebut a l'àrea i ha burlat la sortida de Ter Stegen. Ha rematat de primeres, però a temps ha aparegut Piqué per treure la pilota sota pals.

Era el prel·ludi del canvi d'escenari. Al 33, topada entre Lenglet i Pere Pons. El de Sant Martí Vell s'ha quedat estès al terra, visiblement adolorit. Es queixava del genoll. Res sense massa importància, fins que Gil Manzano ha consultat el VAR. El seu veredicte ha estat tant contundent com sorprenent, almenys per a la parròquia local. Vermella directa pel central francès per un cop de colze al gironí. Quedava una hora de joc i el Girona que tenia l'oportunitat d'afrontar-lo amb un home més.

Això li ha donat ales al conjunt d'Eusebio, que ha estirat les línies i ha buscat més presència a l'àrea rival. Valverde ha fet escalfar Umtiti; mentre no l'ha tret, ha situat Busquets de defensa. Han perdut pistonada els de casa i el Girona ha passat a controlar els últims minuts del primer temps. Tant ho ha fet que ha acabat empatant abans del descans. Passada cap a Stuani, que ha aprofitat la mala decisió de Piqué per fer-se un lloc. Ha definit a la perfecció l'uruguaià. Gol psicològic, taules i tota una part per intentar rematar la feina.

Eusebio ha mogut la banqueta i ha fet entrar Borja per Aleix. Valverde, tres quarts del mateix, enfortint la seva defensa amb Umtiti al camp. L'atreviment li ha sortit millor al tècnic del Girona, que ha vist com el seu equip ha emmudit el Camp Nou al 50. No ha afinat bé el Barça a l'hora de defensar. Portu ha rebut una passada a l'espai, Piqué s'ha llançat al terra però no ha pogut evitar que el murcià es quedés sol. Amb tot de cares, però, xut al cos de Ter Stegen. El rebuig l'ha acabat caçant Stuani. Letal l'uruguaià, que l'ha enviat a l'escaire. Segon doblet consecutiu i 1-2 al marcador.

L'escenari, immillorable per al Girona. Mananat al marcador i amb un home més. Ara, quedava mitja hora i tot podia passar. Sobretot quan Valverde ha fet entrar Coutinho i Rakitic per moure més ràpid la pilota. L'estadi hi ha posat de la seva part, collant de valent els visitants i apretant l'àrbitre en cada acció compromesa. S'hi ha unit Messi a la festa, amb dos xuts de falta pràcticament consecutius. Un, a la creueta. I l'altre, obligant Bounou a intervenir. Ha completat el moment d'auge Piqué. En una acció embolicada a l'àrea, amb un rebuig del porter, el central ha saltat més que Bernardo i Alcalá per fer pujar, de cap, el 2-2 al marcador. El derbi estava maco, elèctric i ben obert.

Arribats fins aquí, i ja amb Douglas al damunt del terreny de joc, la consigna d'Eusebio ha estat clara: defensar, defensa i defensar. I buscar el contracop. La pilota per al Barça, que s'ha atipat de moure cap aquí i cap allà. Potser massa lent, suficient perquè les línies gironines sempre estiguessin ordenades. I mentrestant, el cronòmetre que ha anat avançant. Un xut de Luis Suárez que s'ha enverinat després de tocar un defensa, una ràpida transició per banda conduïda per Jordi Alba que ha acabat a córner, un remat de Coutinho... Però res.

Doumbia ha debutat al tram final, tot entrant per Portu. Calia un esforç més. Defensar, serrar les dents i esperar. L'ha tingut Coutinho tot enfilant el minut 90. Jugada de contracop del Barça i el brasiler que ho ha provat des de fora de l'àrea. Ha sortit per poc. Ha estat l'última i més clara dels blaugranes, que han acabat fosos i sense idees contra un rival que s'ha endut un punt d'or d'un dels escenaris més complicats de Primera. Un empat històric per a un Girona que continua creixent, demostrant que disposa d'arguments suficients com per plantar cara a qualsevol.

Fitxa tècnica

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arthur (Coutinho, min. 57), Vidal (Rakitic, min. 57), Dembélé (Umtiti, min. 46), Luis Suárez i Messi.

Girona: Bounou, Aday, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Muniesa, Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, min. 70), Aleix Garcia (Borja García, min. 46), Portu (Doumbia, min. 82) i Stuani.

Gols: 1-0, Messi (min. 19). 1-1, Stuani (min. 44). 1-2, Stuani (min. 50). 2-2, Piqué (min. 63).

Àrbitre: Gil Manzano (comitè extremeny). Ha amonestat Semedo, Arthur, Piqué (Barça); Stuani, Bernardo, Juanpe, Alcalá, Portu (Girona). Ha expulsat Lenglet amb vermella directa (min. 34).

Estadi: Camp Nou, 76.055 espectadors.