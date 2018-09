El Girona i el Lloret obren l'OK Lliga amb derrotes

El Citylift Girona va perdre a la pista del Caldes el primer partit de la temporada (3-1). Va ser un partit molt igualat. De fet, al descans el marcador encara no s'havia mogut. D'aquesta manera, el partit no es va decidir fins als minuts finals. Amb l'1-1 al marcador, els gironins van tenir ocasions per posar-se per davant, però a falta de 3 minuts una pèrdua visitant va costar el 2-1.

Amb el marcador en contra, els de Ramon Benito van baixar els braços, el que va provocar que en la jugada següent perdessin la bola, cosa que va proporcionar el 3-1 i la sentència per als locals.



El Lloret no va començar de la millor manera el campionat i va perdre a casa davant el Calafell (3-5), en un partit que no es va decidir fins l'últim quart d'hora.

Els locals es van arribar a posar per davant al marcador amb el 2-1, però van concedir l'empat ràpidament i, després, els rivals es van començar a distanciar en el marcador. Els de Josep Codina van voler reaccionar amb el 3-4, però no van aconseguir remuntar i el rival va sentenciar amb el cinquè.