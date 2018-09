Un mal final frena el Bordils

El Bordils va encaixar ahir la primera derrota de la temporada a Divisió d'Honor Plata, després de caure per 24-21 a la pista l'Antequera. Malgrat disputar un partit molt igualat i avançar-se durant gairebé tota la primera part, un parcial de 4-1 en els darrers quatre minuts va penalitzar els bordilencs sense la victòria, que va quedar-se a casa dels rivals. «Hem fallat jugades clau, sobretot des dels 6 metres i la primera línia. Ha sigut un partit molt igualat fins al final», valorava Sergi Catarain en acabar el partit.

Els gironins van començar més forts que el rival, afrontant «un partit molt ben treballat durant la setmana». De seguida van aconseguir avançar-se al marcador, arribant als primers minuts de joc amb un avantatge de tres gols (4-7). En un temps mort, però, l'Antequera va canviar la seva posada en escena introduint canvis per fer-se més forts a la pista i així arribar al descans amb el marcador 14-10. «Durant la primera part, hem perdut sis pilotes senzilles, sense pressió rival», explicava el tècnic.

Connexió amb el partit

A la represa, el Bordils va fer el més complicat: tornar a connectar al partit fins arribar a obtenir l'empat. Al minut 50, els dos equips comptaven amb 18 gols a favor. Però no només això, ja que al penúltim parcial els de Catarain s'avançaven per un gol (18-19). No van tenir sort. L'Antequera va tenir «més encert en l'últim parcial» i amb una diferència de 4-1 va adjudicar-se la primera victòria de la temporada davant la seva afició. El Bordils no tornarà a la lliga fins al 6 d'octubre. El cap de setmana vinent s'enfrontarà al Barça B en un partit de Copa del Rei.