El València Mestalla acaba amb la imbatibilitat de l'Olot

L'Olot ha encaixat aquesta tarda una dura derrota contra el filial del València al camp Municipal, veient frenada la seva imbatibilitat en aquest inici de lliga. El tercer intent de guanyar a casa tampoc ha estat reixit. I aquesta vegada encara ha anat pitjor que contra el Cornellà i l'Atlètic Llevant, on es va poder salvar l'empat. El Mestalla, després d'una primera part molt tàctica i amb poques ocasions, s'ha imposat clarament a la represa amb tres gols.

En els primers 45 minuts les ocasions han brillat per la seva absència. La millor ha arribat a la vora del descans, amb un remat de Nierga a boca de canó que hauria pogut avançar els garrotxins. No ho ha aconseguit ell ni tampoc Mas, a l'inici del segon temps, amb un bon xut que ha marxat fregant l'escaire. A partir d'aquell moment el València Mestalla ha començat a encarrilar el partit. Primer ha avisat amb una doble ocasió que Ginard ha resolt brillantment, però al minut 50 no ha perdonat amb el 0-1 de Fran Navarro. Deu minuts més tard Álex Blanco feia el 0-2 i ja a la recta final, al minut 81, Fran Navarro tornava a batre la porteria local amb la sentència, el 0-3.

Abans d'acabar el partit Xumetra, de cap, hauria pogut fer el gol de l'honor de l'Olot però tampoc ha estat afortunat de cara a porteria. El partit ha reunit 1.080 espectadors al Municipal, atrets pel bon inici de l'equip de Raúl Garrido. L'Olot suma 8 punts en 5 partits i dissabte que ve (18.30) visita el Barça B al Miniestadi.