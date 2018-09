El Vila-real i el València van empatar a zero en un derbi poc atractiu per a l'aficionat del futbol. El conjunt che va haver de jugar l'última mitja hora amb 10 jugadors per l'expulsió de Parejo, però l'equip de La Ceràmica no va saber aprofitar aquest avantatge per aconseguir el seu segon triomf del curs. Mentre, els de Marcelino, que també va ser expulsat, continuen sense conèixer la victòria en els cinc partits de Lliga que han disputat.