El Figueres sap mantenir la victòria fins al final i deixa els 3 punts a casa

El Figueres ahir va regalar la primera victòria al Municipal de Vilatenim a l'afició. Els blanc-i-blaus van imposar-se 2-0 al Santboià gràcies als gols de Canal i Èric Vilanova en l'inici de la primera part. A diferència d'altres ocasions, els figuerencs van ser capaços de mantenir el resultat al marcador fins al final tot i la insistència del rival en la segona part.

Els homes de Joan Esteva van començar amb molt bon nivell i, de seguida, van traduir el joc a la porteria. Un cop de cap de Canal que va col·locar la pilota al fons de la xarxa va ser suficient per donar més confiança als figuerencs. Al 19, Èric Vilanova va ser l'encarregat de fer somiar l'afició amb el 2-0. A la represa, les ocasions continuaven sorgint, però no s'acabaven de materialitzar. És per aquest motiu que van arribar els nervis i la pressió de mantenir la victòria. No va ser fàcil i el patiment va ser constant, però finalment el Figueres va deixar els tres punts a casa per mantenir-se còmode a la classificació.

Satisfacció general



Després del matx, el tècnic va mostrar-se més que satisfet amb l'equip. «Hem demostrat un nivell molt alt, seguint la línia dels últims partits amb bon joc i arribades. Hi hem afegit l'eficàcia davant la porteria», va dir Esteva.