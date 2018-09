L'espectacle que es veu a venir

Aterrar a Girona, dir en la teva presentació que ,«si juguem a bàsquet, és per guanyar títols», i dos dies més tard estrenar-te fent 21 punts amb 5 triples i fallant només un parell de tirs de camp. Així és Shay Murphy, protagonista ahir de la victòria de l'Spar Citylift Girona contra el jove Barça, un equip de Lliga Femenina-2, a Vilobí d'Onyar on, Murphy a banda, Rosó Buch i Nadia Colhado van ensenyar les primeres pinzellades del gran bàsquet que es podrà veure aquest any a Fontajau.

I tot això admetent que a l'Uni encara li queda molta feina al davant en una pretemporada atípica. Ahir Surís només va poder comptar amb sis jugadores del primer equip, que acabarà d'aquí dues setmanes quan arribin les dues primeres finals: Lliga Catalan i Supercopa d'Espanya.

Keisha Hampton havia aterrat ahir mateix i no es va arribar ni a canviar, mentre que Laia Palau i Bea Sánchez van jugar tres hores més tard contra Puerto Rico en el Mundial. Però, més que per les absències, el gran maldecap d'Èric Surís és que Murphy només ha fet un entrenament amb l'equip, que la setmana passada Núria Martínez estava jugant el Mundial de 3x3 a Budapest, que Reisingerova és nova? En resum, que, en moltes sessions d'entrenament d'aquesta pretemporada, el tècnic gironí ha comptat amb més jugadores del Copa Catalunya i del júnior que no pas del primer equip. Una pretemporada particular que, per força, s'ha de deixar notar en partits com els d'ahir contra un Barça amb jugadores molt tendres, però amb talent, com Lola Pendande, que en el primer quart es va posar cinc punts per davant després d'un triple d'Aguilar (6-11). Però, sent sincers, la sorpresa era impossible.

Sense necessitat de fer un gran bàsquet col·lectiu,, el partit es va anar decantant al costat d'un Spar Citylift que deixava sense arguments el rival cada cop que Rosó Buch somreia i treia algunes espurnes del seu bàsquet de fantasia, que Nadia Colhado imposava el seu físic prop de cistella o que Shay Murphy tenia un tir alliberat de tres punts. En resum, les primeres pinzellades de l'espectacle que es pot acabar veient aquest any a Fontajau. I encara falten Laia Palau, Bea Sánchez, Hampton...