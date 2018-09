Márquez guanya i Lorenzo el fa responsable de la seva caiguda

Marc Márquez va endur-se ahir el GP d'Aragó de motociclisme després d'una dura pugna amb Dovizioso i és més líder del Mundial. La prova va estar marcada però per la caiguda de Jorge Lorenzo, que sortia des de la pole, només de començar. Això va provocar una agra polèmica entre aquest i Márquez. Lorenzo el va acusar de ser el responsable del seu accident: «Espero que em demani perdó i no ho torni fer», va assegurar visiblement ofuscat. Maverick Viñales (Yamaha) va acabar en desena posició.

Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir la victòria després d'imposar-se en una lluita vibrant a l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), una vegada Lorenzo ja estava fora de combat, de fet, just des del primer revolt. D'aquesta manera, el de Cervera, que va estar acompanyat al podi per Dovi, segon, i Andrea Iannone (Suzuki), tercer, referma la seva àmplia renda en la general del campionat, que lidera amb 72 punts d'avantatge. Lorenzo, que sortia des de la pole, va perdre el control de la seva moto en el primer revolt, quan estava sent superat per Márquez; el balear va saltar pels aires i va ser colpejat per la seva pròpia màquina, cosa que el va obligar a abandonar la pista en llitera. Després de passar pel centre mèdic, es va confirmar que pateix una luxació del dit gros i un trencament de metatars del segon dit del peu dret. El mallorquí va culpar de l'incident Márquez i va carregar durament contra ell. Ara mateix és una incògnita si podrà córrer en el proper gran premi a Tailàndia. «Em sento malament, impotent i amb molta ràbia, l'entrada de Marc m'ha fet no poder entrar en el revolt i he hagut de tirar llarg i perquè no em passessin 4 o 5 pilots inclinat he accelerat i la moto m'ha relliscat», deia.

Aquesta situació la va aprofitar d'entrada Dovizioso per posar-se al capdavant. Encara que va tractar d'obrir forat, el de Forlimpopoli no va poder desenganxar-se del de Cervera, que va mantenir la calma esperant la millor ocasió per avançar-lo. Ho va aconseguir a l'equador de la cursa, tot i que la primera plaça li va durar tot just dues voltes. I és que a falta de vuit girs van començar els avançaments, amb Dovi guanyant la partida i afrontant des del lideratge els últims minuts de la prova. La lluita entre tots dos va ser aprofitada per les Suzuki d'Andrea Iannone i Àlex Rins per apropar-se. Encara quedava lluita; a cinc voltes, Márquez aconseguia posar-se primer, però no era capaç de refermar el lideratge, i els canvis de posició, amb grans riscos, van començar a succeir-se. Iannone es va unir a ells, atent a qualsevol descuit. Márquez va consolidar el seu lideratge a tres voltes, i va anar incrementant el ritme per imposar-se. Rins va ser finalment quart, just per davant de Dani Pedrosa (Repsol Honda) i d'Aleix Espargaró (Aprilia). Per la seva banda, Valentino Rossi (Yamaha) va ser vuitè remuntant des de la divuitena plaça i Maverick Viñales (Yamaha) va acabar desè.



Setè lloc per a Arenas

Albert Arenas va acabar en setena posició en la cursa de Moto3 després de remuntar des de la quinzena posició de la graella. Mentre, en Moto2, Isaac Viñales no va prendre la sortida, ja que encara arrossega alguna molèstia després de fracturar-se el radi del braç dret en el Gran Premi de la Gran Bretanya.