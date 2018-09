El Peralada-Girona B suma un altre punt d'experiència

El Peralada segueix creixent a poc a poc i amb bona lletra. L'equip blanc-i-verd encara no coneix la victòria, però ahir va ser capaç de reaccionar i igualar davant l'Atlètic Balears per dues vegades. Els mallorquins van avançar-se en cadascuna de les parts del partit, però de res els va servir, perquè la resposta dels homes de Chicho Pèlach va ser ràpida i eficaç: dos gols per, com a mínim, esgarrapar un punt. Tot això, el dia que el porter José Aurelio Suárez tornava a entrar a la llista de convocats (va ser el suplent de Marc Vito) després de patir una greu lesió a l'espatlla que va apartar-lo del terreny de joc durant tota una temporada.

Tal com sol fer, el Peralada va sortir decidit a lluitar. Ben aviat ho va demostrar elevant la intensitat del matx, que va ser acompanyada pels mallorquins. En una despistada del porter Carl, per poc regala el primer gol. El balear va ajupir-se deixant botar la pilota per damunt seu i va haver de fer mans i mànigues per treure-la. En el moment més fluix dels xampanyers va arribar la gerra d'aigua freda. Al minut 21, Canario avançava l'Atlètic Balear en un rebot de peu a peu que Marc Vito no va poder evitar. La reacció va ser immediata. En la següent jugada (min. 22), Valery va avançar per la banda esquerra, deixant seguir el joc, Andzouana, que amb un bon control va posar l'empat 1-1.

Durant la segona part, el neguit de no guanyar va posar nerviosos els de Chicho. Vito va haver d'aparèixer per salvar el partit. Sobretot, traient una mà prodigiosa per evitar un gol de Nuha -l'ex del Llagostera que va fer el gol per pujar a Segona A-. El mateix va ser qui al 72 va complicar les coses penjant la pilota al segon pal de Vito. Sense perdre el compàs, el Peralada va seguir connectat al partit i al 83 va tornar a veure el gol. El juvenil Àlex Pachón va acompanyar al fons de la xarxa una pilota morta obra de Kévin Soni, que va servir per salvar l'empat.