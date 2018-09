El Sant Andreu frena la ratxa de tres victòries consecutives del Llagostera

El Llagostera va ensopegar 2-1 ahir al Narcís Sala davant de tot un Sant Andreu que va aprofitar la setmana de descans a la Copa per trencar les dues derrotes consecutives que arrossegava. Tot i no aconseguir traslladar-ho al marcador, els d'Oriol Alsina van competir com ningú durant la segona part per intentar trobar l'empat.

Durant la primera part els llagosterencs van veure's superats per la força dels rivals, que es van adjudicar la possessió de la pilota. Al minut 11, Juanan va avançar els locals sense que Marcos pogués evitar-ho. Quan quedava poc per arribar al descans, però, Viale va aconseguir empatar de cap en la sortida d'un córner. A la segona, el Sant Andreu va tornar a posar-se al capdavant gràcies a una diana d'Elhadji. Malgrat anar a remolc, els d'Alsina no van rendir-se. Més intensitat i possesió per intentar trobar l'empat que va resistir-se.



Un bon rival i un mal resultat

Alsina va mostrar-se content amb la reacció dels seus homes durant la segona part, encara que al final acabés amb derrota. «Hem aconseguit igualar el partit i hem competit fins al final. Hem lluitat moltíssim. No és just, perquè durant la primera el Sant Andreu ha tingut més ocasions i nosaltres hem estat millors després», comentava.