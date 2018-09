Els socis donen el vist-i-plau a Florentino per a la reforma del Bernabéu

L'Assemblea General Extraordinària de socis representants del Reial Madrid va donar llum verda ahir a Florentino Pérez i la seva Junta Directiva per procedir amb el finançament per afrontar les obres de remodelació de l'Estadi Santiago Bernabéu.

Els socis presents a la reunió celebrada al Palau Municipal de Congressos de Madrid van mostrar el seu majoritari suport a aquest projecte que, per al màxim mandatari madridista, «és un dels grans desafiaments que marcaran el futur del club».

En total, dels 1.240 socis presents, 1.097 van exercir el seu dret a vot, amb 1.017 vots a favor, 57 en contra i 23 abstencions, per autoritzar la Junta Directiva del club a endeutar-se per tal de finançar les obres de remodelació del Santiago Bernabéu. El nou estadi, l'adjudicació de les obres estaria prevista per a inicis de 2019, té previst un cost inicial de 525 milions, que es finançarien en un termini màxim de 35 anys, el que suposarien 25 milions anuals.

El projecte del nou estadi madridista comptaria essencialment amb una nova coberta retràctil de 15 metres, un nou embolcall al seu voltant i noves superfícies laterals al passeig de la Castellana i Padre Damián, a més de modificar l'entorn urbanístic amb un nou espai al passeig de la Castellana, amb una nova gran plaça central, la peatonalització del carrer Rafael Salgado i una nova plaça a la cantonada del carrer Padre Damián.

Florentino Pérez també va donar les gràcies al davanter Cristiano Ronaldo i a l'entrenador Zinédine Zidane per la seva contribució als èxits del club i els va recordar, a tots dos, que el club «serà sempre casa seva». Dirigint-se als compromissaris, Pérez va qualificar el davanter, que va deixar l'equip després de nou anys per marxar a la Juventus, com «el digne successor de Di Stéfano».