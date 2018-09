El Bàsquet Girona està satisfet de la resposta a la campanya per captar socis

El director general del Bàsquet Girona, Jordi Pujol, ha ressaltat en una entrevista publicada a la web del club la voluntat que l'aficionat gironí pugui donar suport a l'equip sènior a Fontajau en la temporada del debut a LEB Plata. Per això han presentat una oferta amb preus econòmics en la campanya de socis i descomptes pels abonats del Girona FC i l'Uni Girona.

El Bàsquet Girona va iniciar la seva primera campanya de socis fa tres setmanes, coincidint amb l'entrenament de portes obertes del sènior amb la presència del president del club, Marc Gasol. Pujol, en valora el funcionament en aquests primers dies: "l'acollida ha sigut realment bona. Els aficionats ens transmeten la seva il·lusió quan venen a les oficines a donar-se d'alta. Fins i tot, n'hi ha que ens expliquen que, amb la desaparició del CB Girona, van passar-se al futbol i ara son assidus a Montilivi, però que tenen moltes ganes de poder venir també a Fontajau. I, si és possible, mantenint el seu seient de llavors".

Pujol recorda que "hem apostat per una política de preus molt econòmica per fomentar l'assistència de públic en els partits del sènior. Sense comptar el 'play-off', són 17 partits a casa aquesta temporada i el preu bàsic és de 60 euros, amb la possibilitat d'aplicar-hi diferents descomptes. I, a més, cada aficionat tindrà el seu seient fix". Segons el director general "la principal intenció dels preus és estar a prop de la gent de Girona. Hem analitzat l'oferta esportiva de la ciutat, intentant també estar a prop d'altres entitats i crear-hi sinergies positives per a tothom. Sabem que, si l'aficionat fa un esforç per pertànyer a una entitat, se'ls han de posar les coses fàcils perquè puguin sumar-se a altres projectes".

Sobre què es trobarà l'aficionat que vagi a veure els partits del Bàsquet Girona a Fontajau explica que "el que volem és que la gent gaudeixi del joc de l'equip i de tot el que passi durant el partit. Creiem que el nostre horari habitual, els dissabtes a les set de la tarda, és bo per anar-hi amb família perquè l'endemà no hi ha escola. Fins i tot s'habilitarà un espai infantil perquè hi puguin jugar els més petits i moltes més sorpreses que, a poc a poc, s'aniran explicant".