L'Espanyol busca contra l'Eibar el seu tercer triomf seguit a casa de la temporada

L'Espanyol rep avui (20.00, beIN) un Eibar en ratxa a l'RCDE Stadium, on ha tingut els seus millors resultats (dos triomfs) aquesta temporada, després de signar un partit notable contra el Reial Madrid malgrat la derrota (1-0). Rubi podria fer canvis en el seu onze inicial, tal com va fer al Bernabéu. En aquest sentit, molts dels ulls estan posats en el central David López. El futbolista arrossegava molèsties en el quàdriceps que li van impedir estar en l'última convocatòria. El cos tècnic està molt pendent de la seva evolució. Rubi, més enllà de possible canvi de peces, no es planteja canviar la seva aposta ofensiva, que ha reactivat l'equip català.