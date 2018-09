Modric s'emporta el premi The Best per davant de Cristiano Ronaldo i Salah

El migcampista del Reial Madrid Luka Modric va rebre el premi The Best al millor jugador de la passada temporada, imposant-se al seu excompany Cristiano Ronaldo, ara al Juventus, i al davanter del Liverpool Mohamed Salah, a la gala organitzada per la FIFA al Royal Festival Hall de Londres.

D'aquesta manera, el croat veu recompensat el seu treball en una temporada en què ha conquerit per quarta vegada, tercera consecutiva, la Lliga de Campions, i en què ha arribat a la final del Mundial de Rússia amb la seva selecció, en què va caure davant França.

Pel que fa a la millor jugadora, la brasilera Marta, de l'Orlando Pride, va obtenir el premi, rellevant la migcampista del Barça Lieke Martens, guanyadora el 2017. Marta es va imposar a la noruega Ada Hegerberg i l'alemanya Dzsenifer Maroszan, ambdues de l'Olympique Lió. En l'apartat de millor porter, el madridista Thibaut Courtois, abans al Chelsea i que va aconseguir el tercer lloc al Mundial de Rússia amb Bèlgica, es va emportar el guardó per davant del francès del Tottenham Hugo Lloris, campió del món, i el danès Kasper Schmeichel, del Leicester. Didier Deschamps va ser triat millor entrenador.