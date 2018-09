Vuit gols en quatre partits disparen Pepu Soler (Palamós) com a «pitxitxi» de 1a Catalana

L'última vegada que els socis i aficionats del Palamós van celebrar cinc gols va ser fa quatre temporades, quan el degà va vèncer 5 a 1 el Vilassar de Mar. Aquell dia Sergi Arimany, amb un hat-trick, es va convertir en l'heroi local. El passat diumenge, Josep Pepu Soler va voler anar un xic més enllà i en va marcar 4 d'una tacada davant la Guineueta (5-0). Arribat aquest estiu del Girona C, Pepu Soler és, amb 8 gols en 4 jornades, el màxim golejador dels 36 equips que conformen els dos grups de Primera Catalana. Dels 9 gols que suma el Palamós, exceptuant el que va marcar Òscar Fernández, tots porten la signatura de Pepu Soler, el 9 dels groc-i-blaus que ha marcat en totes les jornades i que espera torna a sucar aquest diumenge a Banyoles.

Preguntat per si mai havia fet un pòquer de gols en un mateix partit abans del de diumenge, Soler va dir que «crec que no, però no me'n recordo, sí que en categoria sènior recordo haver fet algun hat-trick i també recordo que en l'etapa juvenil en vaig fer cinc en un mateix partit». Segons el davanter del Palamós, «el meu objectiu és ajudar al màxim amb gols» i també va revelar que a Primera Catalana, tot i els seus quatre gols, no es va acabar quedant amb la pilota del partit: «hem fet broma amb el cos tècnic i no m'emporto la pilota, però, tot ha anat molt bé i ara a veure si podem tornar a guanyar a Banyoles».

Sobre la situació del degà, considera que «el Palamós es mereix estar a Tercera Divisió i nosaltres ho donarem tot per quedar al més amunt possible i tant de bo que al final puguem donar un ascens a aquesta afició». També va parlar de la guerra institucional que es viu dins del club assenyalant que «als jugadors no ens afecta i n'estem al marge».