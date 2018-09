Xavi Pinsach «Els meus mecànics són estudiants, però amb ells som un dels equips capdavanters del campionat»

D'aquí a poc més de tres setmanes, el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre, l'històric circuit de Jerez de la Frontera acollirà la darrera cita del Campionat d'Espanya de Velocitat amb dues carreres que, en la categoria reina (Superstock 1.000) decidiran si, a punt de fer els 40 anys, el veterà Carmelo Morales suma un altre títol al seu inacabable palmarès. Morales (BMW) és líder amb 133 punts i, darrere seu, per davant de molts equips de fàbrica, el pilot de Porqueres Xavi Pinsach que, amb la seva Kawasaki de l'escuderia gironina ETG Racing, és segon amb 104. Pinsach ha fet segon en les quatre últimes curses, València, les dues de Motorland i Navarra, en una gran temporada a la qual falta poc més que la cirereta de derrotar Morales per guanyar curses. «Al principi estàvem molt i molt lluny, ens hem anat acostant i ara lluitem de tu a tu en les curses», explica Pinsach sobre com, a principi del campionat, Carmelo Morales li va treure quinze segons a Albacete i en canvi, en les últimes quatre curses, només la manca de fortuna, en alguns casos, o errades seves, en altres, han evitat que el pilot d'ETG Racing passés del segon lloc del podi a l'esgraó més alt: «Molta gent em diu que el dia que el guanyi una vegada després el guanyaré sempre».

Als seus 22 anys, Xavi Pinsach no ha tingut una carrera fàcil en el món de les motos. Sense els importants suports econòmics que es necessiten per encarrilar una trajectòria en el motociclisme, el pilot de Porqueres sempre ha anat de la mà de l'Escola Tècnica Girona, on també va ser alumne i es va treure el grau superior de Mecànica, però encara no es tanca cap porta. «Els que han arribat a dalt com Márquez, Rins o ara en Joan Mir, que l'any vinent estarà a MotoGP, hi són perquè són molt bons, però també perquè han tingut una carrera en línia recta sense les voltes que hem hagut de fer altres», diu Pinsach que, tot i recordar que «a MotoGP hi ha gent que ho fa molt bé amb 25 anys i altres com Rossi que amb 40 segueixen allà davant», fa temps que té clar que no vol fer plans a llarg termini en el món del motociclisme. «Ara el més important és acabar bé aquest any a Jerez, si pot ser guanyant, i de cara a l'any vinent m'agradaria seguir i intentar guanyar el títol perquè ser campió d'Espanya de 1.000 seria molt bo, tant per a mi com per a l'equip; i segur que ho acabarem aconseguint», argumenta Pinsach, que el 2005 ja va adjudicar-se el títol estatal en Superstock 600 també corrent amb els colors de l'ETG Racing.

Xavi Pinsach parla de guanyar el Campionat d'Espanya de Superstock 1.000 del 2019, sempre amb ETG Racing i està per veure si amb Kawasaki o amb una altra moto, perquè té clar que el del 2018 és molt complicat que s'escapi a Morales. «Hauria de passar alguna cosa estranya perquè no fos campió, em porta 29 punts de marge i jo tinc el tercer (Alejandro Medina) a 2», reconeix Pinsach que, a diferència de Joan Moncanut, director de l'escuderia, pensa més a guanyar alguna de les dues curses que es disputaran a Jerez que no pas a assegurar el subcampionat: «Al final en un campionat tothom es recorda de qui guanya i d'aquí a tres anys ningú sabrà qui va quedar segon i qui tercer; és clar que prefereixo acabar el campionat segon però potser em fa més il·lusió guanyar una de les dues curses de Jerez, o totes dues si pogués ser, que no pas el subcampionat».

I és que aquí hi ha l'espina clavada que, encara que diu no obsessionar-se amb el tema, porta Xavi Pinsach: va segon en la classificació general de Superstock 1.000 sense haver pogut guanyar cap cursa. El Campionat d'Espanya de Velocitat es disputa en sis circuits - Albacete, Montmeló, Navarra, Motorland, València i Jerez- però tant en el traçat aragonès com en l'andalús s'hi disputen dues curses. De les sis que s'han disputat fins ara, Xavi Pinsach va ser quart en la primera (Albacete), cinquè en la segona a Montmeló, on un pilot el va tirar per terra, i quart en la resta: Navarra, dues a Motorland i la de València. La progressió ha estat evident, però la victòria no ha arribat. Per un motiu o un altre: el rival que el fa anar per terra a Montmeló, problemes amb els frens un dia, errada seva un altre... El pilot de Porqueres no ha pogut passar mai del segon calaix del podi, però no es desespera. «Hem evolucionat molt bé, al principi no em sentia còmode amb la moto i em costava anar ràpid, però hem treballat molt tot l'equip amb els tècnics, amb els alumnes que tenen molta il·lusió per ajudar», assegura el pilot de Porqueres, que, com a antic alumne de l'escola no veu problemes que el gruix dels mecànics d'ETG Racing siguin els alumnes que cursen el grau de mecànica de competició als tallers de l'Escola Tècnica Girona: «Sí, els meus alumnes són estudiants, però amb ells som un dels equips capdavanters del Campionat d'Espanya».

El pilot de Porqueres no diu cap mentida. Equips que, sobre el paper, són més professionals que ETG Racing tenen problemes per pujar, o ni tan sols ho aconsegueixen, al podi en el Campionat d'Espanya i, sense anar més lluny, en les últimes curses Xavi Pinsach està deixant nou segons de diferència amb les Kawasaki oficials amb la seva que no deixa de ser una moto que la gent de l'escuderia va comprar per preparar-la al seu taller. «L'equip des de fora es veu molt professional, una persona que no estigui dins del món de les motos es posa davant del nostre box i no et sabria veure diferències amb els boxs del altres; segur que no podria distingir entre quin equip té mecànics professionals i quin té estudiants»

El cap de setmana del 20/21 d'octubre, Xavi Pinsach i la gent de l'ETG Racing tindran una nova oportunitat de guanyar una cursa. Si no ho aconsegueixen tampoc es desesperaran, saben que tard o d'hora ho acabaran aconseguint.