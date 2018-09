El ciclisme torna a l'escola

Nick Whitelaw és «un aficionat de tota la vida» al ciclisme que ara, amb 26 anys, contribueix a fer realitat allò que trobava a faltar quan era petit: que més enllà de l'oferta extraescolar esportiva de bàsquet, futbol o handbol també existís alguna proposta per engrescar la mainada amb la bicicleta. Whitelaw ha obert aquest curs una escola a Girona, la primera de la capital, i també en gestiona a Fornells i Sant Gregori. «Ens dirigim a nens d'entre 4 i 16 anys i pensem que és una proposta que té recorregut. De moment en les jornades de portes obertes han vingut una vintena de nens i volem anar creixent a poc a poc», argumenta.

Fa temps que el ciclisme ha posat la mirada a la base i ha tornat, fent un joc de paraules, a l'escola. Carles Ferrer, el delegat de la Federació a la demarcació, explica que el curs passat gairebé un miler de nens gironins van passar per alguna de les diverses escoles que hi ha a la provincia. En tenen a Palafrugell, Olot, Fornells, Vilajuïga, Baix Ter-Torroella, Sant Feliu, Forallac-Vulpellac, Banyoles i Ullà, a les quals se'ls afegeixen aquest curs les de Girona, Cassà i Sant Gregori. Segons Ferrer l'objectiu és «promoure el ciclisme des de la base i que la mainada hi entri». Aquestes iniciatives les promouen clubs i entitats afiliades a la Federació com Tribikecamps, la firma de Nick Whitelaw que, per exemple, a Fornells, gairebé mobilitza un centenar d'alumnes.

«Al llarg dels darrers anys es nota que han aparegut més escoles. Tota la mainada que hi entra i no són federats han de treure's la llicència per tenir assegurança i això aumenta el nombre de federats», explica Ferrer. Aviat hi haurà un open escolar vinculat a aquestes escoles de base. «Si de 1.000 nens aconseguim que una vintena arribi a júnior i sub-23, benvingut sigui», afegeix. En les escoles la mainada «ho toca tot» amb la idea que vagin aprenent «la tècnica i la habilitat i, amb el temps, puguin anar millorant».

Whitelaw explica que s'han animat a impulsar una escola de ciclisme a Girona ciutat «perquè aquí no n'hi havia cap i els nens havien d'anar a Fornells». El quarter general és a Fontajau i a les seves rodalies. S'entrenen habitualment en tres zones, en direcció a Sant Gregori, al Puig d'en Roca o per Sant Daniel i el castell de Sant Miquel.

Segons el promotor d'aquesta activitat, «molts pares i nens no acabaven de trobar la seva extraescolar i quan descobreixen el ciclisme s'hi entusiasmen». Ell i la resta d'escoles que s'han anat creant a Girona hi han contribuït. Ara pedalar també és una opció per formar els nens fora del seu horari escolar. Com el futbol, el bàsquet o l'handbol.