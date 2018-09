Denuncien que el CEB Girona no deixa inscriure un nen amb autisme

Liam Naim és un nen de 5 anys que estudia primer de Primària a l'escola Pericot que pateix el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), un trastorn neurobiológic del desenvolupament que li afecta la capacitat verbal. La temporada passada va començar a fer bàsquet a l'escoleta del CEB Girona, al pavelló de Sant Josep, però la seva mare, Analia Arias, denuncia que quan aquest curs l'ha volgut tornar a inscriure, no li han acceptat. «Em van dir que no li podien donar l'atenció que necessita el nen i quan jo els vaig dir que això m'ho expliquessin amb un informe, em van respondre que això no ho podien fer», relata la dona. Aquesta temporada el nen ha acabat al Sant Narcís, «on ens han obert les portes de bat a bat».

La mare lamenta que el CEB Girona «s'hagi rentat les mans» davant del cas del seu fill i hi veu un cas de «discriminació». Admet que la criatura, la temporada passada, va rebre algun toc d'atenció perquè un dia va empentar un company «però són coses habituals en nens petits i en Liam és com qualsevol altre, només que pateix un transtorn que li afecta la parla».

El president del CEB Girona, Edu Alonso, al·lega que «no ens veiem capaços de donar al nen allò que necessita» i en aquest sentit va recordar que «som un club de bàsquet i no podem tenir una persona específica destinada només per a ell». Segons Alonso, «la mare ens va dir al final de la temporada passada que marxava al Brasil i de sobte a mitjan setembre s'ha tornat a posar en contacte amb el club per inscriure en Liam. Si ens ho hagués dit amb temps, hauríem pogut fer algun pla a través de la mare d'un jugador que és psicòloga i ens ha assessorat en altres casos».