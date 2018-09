Lenglet, sancionat amb un partit per l'agressió a Pons

Clement Lenglet haurà de complir un partit de sanció per la seva expulsió amb vermella directa per un cop de colze a Pere Pons durant el Barça-Girona de diumenge al Camp Nou. El Comitè de Competició ha aplicat el càstig més suau per sancionar el futbolista francès, que es perdrà el partit d'avui a Butarque entre el Leganés i el Barça. Gil Manzano, que en un primer moment havia xiulat falta de Pere Pons, va rectificar a instàncies del VAR i va acabar expulsant Lenglet per l'agressió al migcampista de Sant Martí Vell. El Barça entenia que el cop de colze de Lenglet es va produir per «un moviment natural» i que l'única falta havia estat l'anterior de Pere Pons i per això va presentar al·legacions que el Comitè de Competició va desestimar.

La resolució del Comitè de Competició detalla que el Barça havia al·legat que el cop de colze de Lenglet a Pons havia estat «una acció del joc i un efecte natural de la inèrcia del jugador expulsat», però des de l'organisme federatiu es rebat aquest versió dient que «el visionat de les imatges permet deduir amb facilitat l'existència d'un cop a la cara del rival per part del jugador expulsat».

Esportivament, el Barcelona, líder amb els mateixos punts que el Madrid, intentarà avui a casa del cuer, Leganés, (20.00 hores) rescabalar-se del primer disgust de la temporada davant del Girona. Els dos punts que els gironins es varen emportar diumenge del Camp Nou demostren l'inici una mica irregular en el joc del vigent campió de Lliga. Si bé s'ha destapat com l'equip més golejador de la competició amb 16 gols, està patint més del que es previeia en defensa. Valverde compta amb tota la plantilla al complet a excepció de Lenglet, sancionat. Jugadors com Luis Suárez i Dembélé, titulars fins ara en tots els partits.