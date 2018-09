El Bordils llança un vídeo promocional per al partit de Copa contra el Barça B

Demà passat el Bordils s'estrena a la Copa del Rei al Blanc-i-Verd amb la visita del Barça B (19.00) per un lloc a la següent ronda. El club gironí com és habitual cada temporada ha realitzat un vídeo promocional de l'eliminatòria que va penjar ahir a les xarxes socials. Al vídeo s'ironitza amb la polèmica dels últims dies pels màsters otorgats a polítics per la Universitat Rey Juan Carlos. A les imatges els jugadors expliquen que s'han inscrit a un màster a aquesta universitat i que no han tingut temps per preparar el partit de Copa. La plantilla apareix estudiant amb llibres i apunts de manera irònica i envia un missatge al monarca perquè els doni un cop de mà a passar l'eliminatòria.

El Bordils encara aquest partit de Copa del Rei després d'una de freda i una de calenta a la Lliga de Divisió d'Honor Plata. En l'estrena els de Sergi Catarain van superar el debutant Santoña mentre que la setmana passada van caure a la pista de l'Antequera.