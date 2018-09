Figueres homenatjarà el seu bàsquet femení del anys 80

Un amistós entre l'Spar Citylift Girona i el València serà l'excusa perquè Figueres faci disabte un homenatge als històrics equips femenins que, amb denominacions com La Casera, Caixa Girona o Valvi, van posar la ciutat empordanensa al mapa del bàsquet femení estatal en la dècada dels 80. En el marca del seixantè aniversari de l'Adepaf, el mateix club i l'Ajuntament de Figueres faran un homenatge a les generacions que, Rafel Mora d'entrenador, van pujar a Primera Divisió l'any 1980 amb jugadores com Anna Junyer i Roser Llop que aviat marxarien per convertir-se en professionals lluny de Figueres. El partit començar a dos quarts de vuit de la tarda amb entrada gratuïta, prèvia recollida de les entrades al mateix pavelló.

Dissabte, més d'una vintena d'antigues jugadores de l'equip figuerencs, algunes de les jugadores que van assolir l'ascens amb La Casera (Rosa Vilaboy, Bet Brugada, Ioa Cros...) i altres dels anys posteriors (Aparicio, Juscafresa, Vila...), rebran un reconeixement que s'ha presentat aquest migdia a Figueres. El regidor d'esports, Jordi Masquef, el president de l'Adepaf, Oriol Rabert, i l'exjugadora de La Casera han recordat la importància de comptar amb equips d'elit femenins per "servir de mirall a les noies que fan esport" en un acte on també hi han assistit l'entrenador de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, i la pivot brasilera Nadia Colhado.