El Sevilla de Machín deixa el Reial Madrid sense cap opció de ser líder

Acabava de perdre el Barça a Leganés i el Reial Madrid tenia una gran oportunitat per ser líder en solitari. Necessitava guanyar, o fins i tot empatar, a Sevilla. Lluny d´això, es va veure escombrat pel conjunt de Machín, que va sortir en tromba per decidir el matx en els primers 45 minuts. Molt superiors al seu adversari, els locals van signar una primera meitat excel·lent. Ja no només perquè André Silva va marcar dos gols en ben pocs minuts. Sinó també perquè l´equip arribava amb molta facilitat a la porteria defensada per Courtois, fent que els madridistes oferissin una pobra imatge. Vázquez, ja amb el 2-0 al marcador, va enviar un potent xut a la creueta i Ben Yedder furgava encara més a la ferida al 39, quan va aprofitar una badada de la defensa per marcar el tercer. Així s´arribava al descans i si els de Lopetegui volien treure alguna cosa de profit del Pizjuán no podien fer cap altra cosa que reaccionar.

Ho van fer. Però no n´hi va haver prou de posar una marxa més. Primer, perquè a Modric li van anul·lar un gol al 54 per fora de joc. I després, perquè el porter Vaclik va estar molt encertat, sobretot en una ocasió a peus de Bale. Va mantenir el tipus el Sevilla, que també va comptar amb alguna bona oportunitat. Als últims minuts, i amb els canvis ja fets, els madridistes van jugar amb un home menys per la lesió de Marcelo.