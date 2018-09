De La Casera a l'Uni

El 23 d'abril del 2015, el bàsquet gironí va arribar a dalt de tot amb el títol de campió de Lliga de l'Spar Citylift Girona que, tres anys més tard, continua a l'elit i està a punt de començar una nova temporada en què comptarà amb la millor plantilla de la seva història. Un equip que, nom per nom, està clarament per sobre de l'Uni, que va ser campió de Lliga, després de renovar les millors peces de la temporada passada -les Colhado, Buch o Núria Martínez, que van ser subcampiones de Lliga i Copa-; afegir-hi, entre d'altres, dues màquines americanes de fer punts (Murphy i Hampton) i la que segurament és la millor jugadora catalana de la història, Laia Palau. Un moment dolç del bàsquet femení a Girona que no s'entén sense mirar enrere i recordar el pòsit deixat pels equips del CREF, amb jugadores com Iglesias o Vilagran convertides ara en incondicionals de l'Uni en els partits de Fontajau, i el GEiEG que entrenava Pepe Rodríguez i va pujar a primera divisió després de ser campió d'Espanya júnior a Salt, a quaranta quilòmetres de distància d'aquelles generacions de jugadores que van posar Figueres en el mapa del bàsquet femení estatal en la dècada dels vuitanta.

La Casera, amb Rafel Mora a la banqueta i Anna Junyer i Roser Llop a la pista, va pujar a Primera Divisió el 1980 i, ja sense les dues futures internacionals Junyer i Llop, però amb jugadores com Heras, Vilaboy, Pi, Prats, Cros, Juscafresa, Brugada o Aparicio, entre d'altres, Figueres continuaria a l'elit fins al 1989, quan, sense Rafel Mora, l'equip baixaria i ja no tornaria a pujar més. «Ens fa molta il·lusió poder formar part d'aquest homenatge històric a les arrels del bàsquet femení a la província que va ser aquí a Figueres amb aquell mític La Casera i les denominacions posteriors que va tenir», va explicar ahir el tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, en la presentació del partit que es jugarà demà a Figueres, 19.30, entre el seu equip i el València («dos equips destinats a lluitar en els primers llocs de la Lliga») i que s'emmarca dins dels actes del seixantè aniversari de l'Adepaf.

La temporada 1981-82, després que La Casera, com a patrocinador, es desvinculés de l'equip de bàsquet, l'Adepaf va assumir l'equip femení, i ara és el club qui ha organitzat aquest homenatge «a la generació de jugadores que van jugar a Primera Divisió en els anys 80». L'actual president de l'Adepaf, Oriol Rabert, va explicar ahir els detalls d'un reconeixement que reunirà una vintena llarga d'exjugadores que s'ha encarregat d'anar convocant la figuerenca Bet Brugada, exdirectiva del club, i que va formar part de l'equip de La Casera. «En vindran moltes, i més que hi volien venir i no ho podran fer per motius d'agenda. N'hi haurà més d'una vintena des de l'època de La Casera fins a l'època del Valvi-Adepaf, passant pel temps de Caixa Girona», va explicar Brugada, que té confirmada la presència de jugadores com Ioia Cros, Rosa Vilaboy, Anna Mayolas, Anna Aparacio, Asun Torrent, Anna Julià, Anna Maria Puig, Iolanda Van Zanten, Marta Companys, Montse Batlle, Montse Ferrer, Montse Solà, Núria Canet, Rosa Maria Estela, Sílvia Bardalet, Sol Vargas, Susana de la Llave, Bet Brugada, Núria Vila o Dolors Juscafresa.

Paradoxalment, avui dia, l'Adepaf només té un equip femení, de categoria premini, i la mateixa Bet Brugada lamentava ahir aquesta situació -«tenim un problema aquí»- al mateix temps que destacava la importància dels èxits de l'Spar Citylift Girona per provar de revertir aquesta situació. «Vull agrair la predisposició de l'Uni per participar en l'homenatge a un equip que va ser històric, perquè elles també estan fent història i són molt importants perquè han de fer de mirall perquè les noies joves s'enganxin a jugar a bàsquet», va dir l'ex-jugadora figuerenca de La Casera.